El libro del Dr. Mercader

@|Hace pocos días, terminé de leer el libro “El último golpe Tupamaro”, del Dr. Antonio Mercader.



Por los años que tengo, soy testigo de lo que pasó en Uruguay desde 1955. Y si bien conocía lo que sucedió en el Hospital Filtro, siempre se puede conocer más.



Lo que queda claro es que el F.A., empujado por los Tupamaros, quiso trancar una extradición que no podía dar marcha atrás.



28 años después, el F.A. empujado ahora por el Pit Cnt, sigue trancando al país.



Volvamos al Hospital, cuando 3 terroristas que tenían que salir del país y un grupo, comandado por el M.L.N., quería impedir que no se cumpliera con la orden de la Justicia. Utilizaron todas las jugarretas posibles para dañar al gobierno del Partido Nacional y dañar al Estado Uruguayo.



La gente joven, que escucha una sola campana, debe saber que no es el gobierno quien concede la extradición a los etarras, es la Justicia independiente quien resuelve si procede a la extradición o no.

Bastaba con haber escuchado al Dr. José Díaz, que luego sería el primer Ministro del Interior de un gobierno del F.A. y el 30/08/1994, el entonces Diputado del Partido Socialista, Dr. José Díaz, decía: “El Poder Ejecutivo no tenía más alternativa que cumplir con el fallo judicial que autorizó la extradición”. Y yo digo, que el gobierno de la época que presidía el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera y su Ministro del Interior, D. Ángel M. Gianola, actuaron ajustado a derecho.