Para que los montevideanos se enteren.



Soy el Presidente de la Asociación Nacional de Academias de Choferes del Uruguay- ANDIPEC.



Recurro a Ecos para poner en conocimiento algo que está ocurriendo en la IMM, Tránsito, en todo lo que concierne a la expedición de libretas de conducir y el atraso que hay.



Tenemos un atraso de casi 6 meses con los aspirantes y existe un sin número de expedientes que corren riesgo de vencerse, y le hemos solicitado en más de tres oportunidades la apertura del 100% de los cupos para rendir examen y no hay respuesta, se siguen acumulando aspirantes y atrasándose.



También quiero dejar en claro que la contradicción de la IMM rompe los ojos de los aspirantes y de nosotros mismos.



Los días de semana, de lunes a viernes, trabajan con menos del 50% de los examinadores. Así lo especificó a la prensa la Directora de Tránsito, María José Artagaveytia, hace unos días y también que había dos turnos, cosa que no es así, siempre son los mismos los funcionarios que trabajan, pero de 180 cupos días que corresponden, toman menos de 80 por día.



Lo que nos enerva, y es una tomadura de pelo que nos hacen a nosotros y a los aspirantes, es que abrieron cupos los sábados y ahí juntan al 100% los examinadores, o sea van todos y se olvidan del protocolo. Parecería que para la IMM los sábados no transita el Covid -19. ¡Es patético! Con la diferencia de que los sábados cobran dobles las horas; por esa razón, no les tienen miedo al virus.



Tampoco tienen en cuenta que el Gobierno Nacional está trabajando con la presencialidad, pero obvio creo que hay un tema de ideología, del cual somos rehenes nosotros y los aspirantes, que son contribuyentes.