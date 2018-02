Libreta de conducir

@|Viendo un programa de televisión me entero que a los mayores de 80 no se les permite tampoco dar el práctico que se ha instaurado este año en Montevideo, en autos con cambio automático.



¡Esta reglamentación me parece perfecta para alguien que lo da por primera vez!



Pero a nosotros, que nos pusieron este año la prueba práctica en Montevideo, ¿por qué debemos pasar por una academia para de vuelta volver a hacer cambios? ¿No es suficiente ya con todas las nuevas trabas para que nos humillen con ir a una academia como si fuéramos unos inexpertos?



Con 62 años de auto propio me parece que sería más interesante ver mi historia de accidentes y multas antes de no permitirme dar el examen porque manejo un automático.



No es lo mismo un iniciado en el tráfico que seguramente fume marihuana o se emborrache los fines de semana, a un adulto muy mayor consciente del tráfico porque ha manejado toda su vida.



¡Ruego revean ese punto!