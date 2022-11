Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Congreso de Intendentes está por aprobar el reglamento de la libreta de conducir por puntos, como se aplica en varios países.



Cada conductor comenzará con un puntaje que disminuirá de acuerdo a las infracciones, además de las multas que se apliquen.



Es una buena idea, pero mi temor es que se convierta en una nueva agonía para los conductores.



Me explico: hoy y en el futuro, salvo las infracciones en flagrancia que detecten los inspectores, todas se aplican a la matrícula del vehículo.



Entonces, se presentan los siguientes problemas que la normativa debe prever y simplificar, sobre todo simplificar.



Un vehículo manejado por varias personas: ¿a quién se le quita puntos? ¿Al propietario? Si el vehículo está a nombre de una empresa: ¿cómo se procede? Una persona vendió su auto, pero el nuevo comprador circula sin cambiar en la Intendencia la propiedad y comete infracciones: ¿cómo se defiende esa persona para no perder puntos? Y varias hipótesis más, pero no quiero cansar al lector.



Sugiero que cuando se instaure el sistema se habilite una página web donde, voluntariamente, el propietario del vehículo inscriba el nombre de los posibles choferes con todos sus datos. Luego, cuando ocurre la sanción, el propietario declarará quién conducía, éste acepta la responsabilidad y el sistema restará los puntos a este chofer.



Si en ese registro no figura nadie, entonces la infracción sí va para el propietario.



Lo mismo o parecido para quien vende el vehículo. Se declara en el formulario web fecha de la venta y todos los datos del comprador, para deslindar las responsabilidades.



Por favor, que se organice todo esto conjuntamente con la puesta en práctica del nuevo sistema para evitar peregrinajes de los conductores por las Intendencias.