@|Luego del anuncio del Presidente, respecto a las nuevas medidas por la pandemia, llamé el martes pasado, en la tarde, a la IMM, pues el jueves siguiente estaba agendado para renovar la libreta de conducir. Me informaron en Tránsito que me iban a atender porque ya estaba agendado y que en caso contrario me enviarían un aviso. El aviso llegó confirmando que concurriera (claro, un aviso automático).



Y fui aún sabiendo que no me iban a atender, por las dudas y sobre todo, para no perder lo que pagué por la renovación y el certificado médico.



Es lógico que debido a las nuevas medidas pasara eso. Pero lo que molesta y mucho (más aún pues fue un día de tormenta e intensa lluvia), es la desinformación, la mala atención, el embromate y arreglate como y cuando puedas. ¿Montevideo tu casa?