Nuevos cambios



@| Este trámite es un mero ejemplo de cómo está el país, cómo funciona, o no. Si se maneja así estas pequeñas acciones, ¿qué nos depara el futuro?

Parece un simple trámite, quizás para algunos un comentario más, que como gotitas van llenando el vaso de incongruencias, sin sentido común, único, ni de unión de estos gobiernos.



Sacar la libreta sigue siendo como antes, una suerte de saber elegir dónde y cuándo.



Buscar el mejor lugar del país, el de menos requisitos, el de menos trámites, el más barato, etc.



No puede ser que sigamos teniendo a este insignificante paisito dividido como si fuesen 19, y después opinamos de las distintas leyes que hay en los distintos estados de Norteamérica...



Quien se disponga a manejar estará habilitado para circular en todo el país, por lo tanto, las exigencias para otorgar una libreta deberían ser las mismas en todos los departamentos.



El costo tendría que ser el mismo, si no caeríamos nuevamente como el eterno problema con las chapas y los empadronamientos, donde recordarán que hasta se les prohibía circular en Montevideo por ejemplo, si tenían chapa de Colonia, Flores u otro lugar.



Estamos en un país en el que el propio Estado no normaliza ciertas acciones, y por ende lleva a la población a buscar su ganancia u ahorro evadiendo normas, mintiendo, buscando día a día la forma de aplicar la viveza criolla, esa viveza que más nos ha perjudicado que beneficiado a nosotros mismos.



Cada día más veo autos patentados en “Garzón”, autos de alta gama que otrora tenían chapa de Punta del Este.



Esto es un ejemplo, uno más, para darnos cuenta que el país entero funciona así. Pero muchas, sino todas las veces que sucede, está impulsado por las normas, decretos o leyes que el mismo Estado deja aplicar.

Así vamos por el mundo, así nos educa el Estado buscando día a día la forma de sortear los costos, las colas, las demoras, los trámites inservibles, etc.



Mis hijos tienen libreta de conducir y nunca fueron a clase alguna, simplemente los llevaba en días libres al campo y caminos abandonados, lugares donde nadie pasaba y allí adquirieron todo el conocimiento necesario.



Parece que obligar a tomar clases, estuviese arreglado..., ¿y el que no dispone de dinero de sobra..., pero necesita mucho que su hijo saque la libreta para ayudar a su familia en su negocio, etc.?

¿Qué pensarán los directivos de las comunas, de las intendencias y del gobierno mismo? ¿Qué creen? ¿Creerán que todos los que buscan sacar la libreta es para salir a pasear, que son hijos de familias de alta clase?

Al gobierno hay que decirle que la inmensa mayoría de esta gente hace este trámite para obtener un trabajo, para darle más movimiento al país, para poder manejar esos miles de ómnibus que salen para los balnearios, las termas, para mover todos esos camiones que día a día más se necesitan hacia las pasteras, hacia el campo...



Trabar o complicar un trámite tan sencillo es una gota más al vaso que complica la salida al mundo de este controvertido paisito.

En fin, así estamos, así somos, así se conducen...