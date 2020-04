Liberté, Égalité, Fraternité

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como buque insignia, en la Revolución Francesa se impulsaron tres principios básicos para la convivencia en una sociedad republicana: la libertad, la igualdad, la fraternidad.



Debido a la negativa por parte del Sr. Presidente de la República de la cadena nacional solicitada por el PIT-CNT para el Día Internacional de los Trabajadores, a las acciones que este colectivo viene desarrollando, se me vinieron a la mente estos principios tan importantes, que a veces algunos no los tienen en cuenta.



Libertad como derecho a que cada persona escuche, haga o diga lo que se le plazca, siempre y cuando no afecte los derechos, los hábitos, las costumbres de otras personas.



¿Una cadena nacional en todos los medios de comunicación oprime ésta?

La respuesta es sí.



Igualdad, expresa otro de los principios ya mencionados. Un colectivo como el PIT-CNT, ¿qué derecho tiene para solicitar algo de tal relevancia? Ya que se supone que el fin de la cadena nacional es para transmitir un mensaje de interés nacional.



¿Acaso el PIT-CNT con cuatrocientos mil afiliados es de interés nacional?

Ningún corporativismo puede ser tratado de diferente forma, ni oprimir libertades individuales, sino que persona a persona, todos somos iguales ante la ley.



Fraternidad: el afecto entre todos, entre uruguayos, a pesar de las diferencias, el tirar del carro para el mismo lugar.



En las circunstancias actuales que nos toca enfrentar, causadas por el COVID 19, vimos a un PIT-CNT caceroleando a un mes de que el nuevo gobierno haya asumido, utilizando una medida que se remonta a tiempos negros en la historia de nuestro país, en medio de una pandemia que azota al mundo entero.



¿Son fraternos? No.



En fin, no son republicanos, conviven con la República, pero no la sienten. No es casualidad que sus autoridades defienden una dictadura sanguinaria como la venezolana, ¡hasta van a simpatizar con el dictador!, supuestamente en nombre de todos el pueblo uruguayo. No están a la altura.