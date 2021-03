Libertad y vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Un gran sector de los uruguayos no ha hecho buen uso de su libertad responsable.



La policía ha debido disolver innumerables aglomeraciones y fiestas clandestinas, sin mayores o nulas consecuencias para los que violan la ley que las impide.



Para trabajar se nos exige el carné de salud, que debe incluir la vacuna antitetánica vigente y mamografía para las mujeres. Ni el tétanos ni el cáncer de mama son contagiosos.



El Covid-19 sí lo es. ¿Por qué, entonces, la vacuna contra él no es obligatoria?



Hay una franja etaria bastante importante que no ha demostrado mucho respeto por el prójimo. Ellos deberían ser los primeros en estar obligados a vacunarse.



A pesar de todas las acertadísimas medidas tomadas por nuestro Presidente y todos sus asesores, no podremos volver a la vida normal hasta tener la “inmunidad de rebaño” y parece imposible pensar que se logrará con la poca gente que se ha inscrito para vacunarse.



¿No se debería reconsiderar la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 ante esta realidad?