Libertad, libertad, Orientales

La libertad por la que clamamos en el Himno para los que vivimos al oriente del río Uruguay, no es para libertinaje; es si para poder elegir, sensatamente, bien informados y pensando que nuestra elección deba direccionar en el futuro próximo a nuestro país.



Ya tuvimos una de las elecciones previstas por nuestra constitución, a efectos de que los partidos elijan a los presidenciables.



Me hace acordar - a los que nos gusta- a las clasificaciones en Fórmula 1; el que largue bien muy posiblemente llegará bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos desencantados de la política, descreídos que no se informan ni les importa; y vaya si es importante.



El sistema político prevé elecciones y los electos y lo que ellos y sus equipos crean como filosofía política será lo que nos rija.



Libertad, propiedad, respeto, autoridad, liberalismo, socialismo, clientelismo, asistencialismo, contraprestaciones, derechos, obligaciones, en fin, esos principios derivarán en leyes que nos regirán. Y que marcará rumbos.



Si no se cree en la propiedad privada; si no se cree que el Estado debe servir a los ciudadanos; si no se cree que la libertad es un bien supremo, mal se puede asegurar seguridad y eficiencia en el manejo de las cosas públicas.

El próximo gobierno debe - a costa de nuestra sobrevivencia como el país que tenemos- ser un buen administrador y gestionador. Marcar metas y prioridades, lógicas y alcanzables, convertirse de nuevo en un país creíble. No nos olvidemos de algunas leyes que nos han cambiado: la ley de puertos, la ley forestal, la de zonas francas, leyes que obedecen a un pensamiento - filosofía- política.



Ahora que debemos elegir tengamos estas cosas en cuenta. Que los que gobiernen piensen en las mayorías, basta de corporativismos bullangueros.