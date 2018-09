XX de Setiembre



@|Nuestro país ha señalado por Ley N° 17.778 de mayo de 2004, que fuera promulgada por el Presidente de la República Dr. Jorge Batlle y el Ministro de Educación y Cultura el Dr. Leonardo Guzmán, la celebración del Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento y no fue casualidad que escogiera al día 20 de Setiembre de cada año, para tan señalado día.



Es que el 20 de Setiembre pero de 1870, fue el día de la Toma de Roma por las fuerzas garibaldinas, y todo un símbolo para la lucha contra el dogmatismo de la Iglesia Católica y la unificación de Italia.



Por cierto que fue una fecha extraordinariamente importante por todo lo que significó esa victoria del General José Garibaldi sobre las fuerzas que defendían a Pío IX, en especial las francesas enviadas por Napoleón III para sostener el poder temporal de los Papas en esos territorios centrales. Todo un triunfo de la Libertad sobre el Dogmatismo y en particular se obtuvo la ansiada unificación de la naciente Italia con la anexión de los Estados Pontificios al Reino de Italia bajo el reinado de Víctor Manuel II considerado el primer Rey de Italia, tras la unificación. No será hasta los Tratados de Letrán de 1928 en que se suscribirán los acuerdos tendientes a reconocer la autoridad papal en el reducido perímetro de la Ciudad del Vaticano, y por cierto mucha agua habrá de correr por ese Tíber hasta lograrlo. Pero muchos otros, debieron enfrentar antes que Garibaldi ese dogmatismo de la Iglesia, muchos otros fueron torturados, perseguidos, procesados y hasta quemados en la hoguera por no abjurar de sus creencias que no se adaptaban a las “Sagradas Escrituras” que se sentían amenazados por sus pensamientos científicos. La Inquisición fue la encargada de atribuirles los cargos. Baste mencionar solamente a Giordano Bruno, que aún hoy desde la plaza denominada Campo de las Flores, en Roma, su imponente estatua de bronce, erigida a fines del Siglo XIX nos interpela y cuestiona. En ese lugar fue quemado vivo a principios del 1600, luego de importantes sesiones de tortura. Quizá más popularmente conocido, fue Galileo Galilei, quien también fuera encausado por la Inquisición y lograra mediante su retractación salvar su vida, después de 1616. Su muy conocida frase “y todavía se mueve” no hace otra cosa que persistir en sus creencias sobre los avances científicos que entendían que era la Tierra el planeta que giraba en torno al Sol y no el centro del Universo. Ambos en pleno Renacimiento, donde la Iglesia paralelamente, supo ser la gran Mecenas de los maravillosos artistas, escultores y pintores que legaron impresionantes obras de arte hoy patrimonio de la Humanidad.



Han pasado muchos siglos y en diversas partes del mundo se sigue apuntando a la confrontación religiosa y se siguen advirtiendo movimientos fundamentalistas que están muy lejos de lograr la paz y fraternidad universales.



Fortalecer los derechos a expresar libremente nuestros pensamientos, apunta nada menos que a eso y no debiera ser una efemérides más, pues hace a la esencia del ser librepensador que puede crecer en el intercambio libre de sus ideas y por sobre todo, pensar, sin estar sujeto a dogmas de ningún tipo.