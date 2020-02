Ley de urgencia, campo y 3a edad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salvo “error u omisión” en la lectura del borrador de la LUC, hemos visto lo proyectado sobre Inac (Instituto Nacional de Carnes), el trato a la Tercera Edad, Salud, y percibimos la ausencia de sendos elementos de derechos fundamentales que siempre debieron existir y debieran ser incluidos en la ley en ciernes.



A saber : históricamente, INAC nunca dio información fidedigna a los ganaderos sobre los precios de exportación de carne, manteniendo a los productores cautivos del manejo unilateral de los frigoríficos en la fijación del precio del ganado. Siempre se habló de la “cadena cárnica” cuando en realidad hay dos cadenas divorciadas y antagónicas: una termina en la portera de la estancia, y la otra comienza en la culata del camión y corre con la pista en bajada. El productor necesita información no “trucha” de los precios internacionales y de los negocios de exportación pactados, para no seguir siendo una víctima inerme ante una industria voraz. Nadie respondió cuando hace 2 años y fracción mencionamos en esta página que Brasil publicó el precio promedio por carne cebuina exportada en un año, con importe por tonelada superior en relación casi de 2 a 1 a nuestras carnes -siendo éstas de muy superior calidad- según precios publicados por INAC con referencia al mismo lapso. Tal noticia revela la existencia de un Statu quo perverso en detrimento de la actividad agropecuaria. Habría que empezar por “algo”, y ésta es una de las tantas lindezas a subsanar en Política Agropecuaria, que ahogan a los “miserables llorones”, como califica José Mujica a los productores desde su enfermizo y “particular” púlpito.



Asimismo, la industria frigorífica es quien recibe antes que nadie anualmente los datos de las cifras resultantes de la Declaración Jurada de Dicose, como un factor más para el manejo arbitrario de los precios del ganado.



Y con respecto a nuestros “queridos viejos” tenemos varios escritos publicados en este diario, referidos a la discriminación irracional que no permite a los ancianos operar en créditos bancarios como cualquier ciudadano común en posesión de: 1) todas sus facultades psicosomáticas intactas, y 2) un estado económico-financiero saneado. Estos dos ítems deberían ser las únicas condiciones exigibles a alguien de edad avanzada para usar préstamos bancarios. En cambio se les dice a los viejos: “ Borrate que estás por una para salir ”.



Entendemos que tal trato a la Tercera Edad es uno de tantos privilegios antisociales que poseen los bancos, cuya simple existencia empresarial es ya de antemano un gran privilegio.



Los bancos y los frigoríficos tienen privilegios para que puedan ser sectores de negocios prósperos en desmedro del resto de la Economía.



Los únicos que debieran ser privilegiados sin diferencias de nivel de prioridad son: Los niños, los viejos, los docentes de toda la escala, la policía, las fuerzas armadas, el sector rural y las industrias poseedoras de su propia materia prima. En cambio, la prestación de servicios de Salud debe ser para todos un derecho sin restricciones y sin privilegios dados o comprados.