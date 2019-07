Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Como Médico desde hace 41 años, y como ciuadadano uruguayo voy a fundamentar porque hay que votar el domingo 4 de agosto en el Pre referéndum para derogar Ley Trans.



Esta Ley permite administrar hormonas a los niños sin autorización de los padres, con una mera orden judicial.



Esto es grave por varias razones:

a) Quita a los Padres su derecho “natural y legítimo” de autorizar o no un tratamiento que puede dañar a los hijos.

b) El cambio de sexo no es posible, sólo se cambia la apariencia externa.

c) Esos cambios inducidos por hormonas producen alteraciones “irreversibles en los niños", por. ej., esterilidad.

d) El tratamiento hormonal es “de por vida”.

e) Administrar a los niños con el objeto de “cambio” de "sexo", es definido por la Academia Americana de Pediatría como un abuso infantil, pues puede causar daño a la salud de niños biológicamente sanos, violando el principio sagrado en Medicina de “Primum non nocere” (primero no dañar).

f) Al igual que otros, estos tratamientos hormonales representan jugosas ganancias para la Industria Farmacéutica, aún a costa de que hace daño en la salud de los niños.

g) El cambiar artificialmente por medio de hormonas el equilibrio endócrino natural, conlleva desastrosas consecuencias a la salud del niño biológicamente sano, algunas poniendo en peligro su misma vida como son: problemas de coagulación, inducción de cáncer, riesgo de ACV (ataque cerebral), riesgo de aumento incontrolado de la presión arterial, esterilidad.



Por estas contundentes razones, es un compromiso moral ineludible votar el domingo 4 de agosto en el Pre - referéndum para derogar Ley Trans.