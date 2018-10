@| No tengo nada ni contra los trans, ni contra ninguna otra de las “minorías” de nuestra sociedad. Pero es vergonzoso el uso, sí, uso político que hace el partido de gobierno de esas personas. Les prometen pensiones (que no se sabe de dónde van a salir) y otras prebendas que no significa otra cosa más, que volver a discriminarlos a ellos y los otros que no quedan comprendidos en estos beneficios.



Si de verdad los quieren respetar, lo que precisan es “igualdad”, de trato, de oportunidades, etc.