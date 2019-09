Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una cadena de radio y televisión todos los días. Es lo que está sucediendo con la Ley de Medios, que otorga 15 minutos diarios para las campañas de "bien público", en horario a seleccionar. Los contenidos de dichas campañas son de dudoso bien público, y no se precisa demasiada inteligencia para darse cuenta que es propaganda electoral disfrazada.



¿A quién se le ocurre hacer una campaña "de bien público" por las inscripciones a Secundaria? Esa campaña es para mostrar "lo bien que está la educación" y todo como resultado de los 15 años del actual gobierno.



Es un uso totalmente inapropiado de las campañas de bien público que llegan al hartazgo en los ciudadanos. Además, hay que tener en cuenta que una cadena de radio y televisión es en un horario fijo, por lo que puedo elegir no mirarla. En cambio, estas campañas son salpicadas en los horarios premium y no hay manera de evitarlas.



La Ley de Medios debe ser derogada lo antes posible, para evitar las tentaciones de mal uso y el exceso de su mal uso que actualmente se está haciendo.