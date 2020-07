Ley Madre de 1830

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|190 años de nuestra Ley Madre. Muy querible por madre, pero muy discutible como ley.



Surgió por estrategia inglesa garantida por el Imperio brasileño y las Provincias Unidas y no condecía con el hábito de los Cabildos.



Condimentada por unos que sabían bien qué hacer, y otros ingenuos de buena voluntad, llegada la elección sustituyeron al federal Lavalleja por Rivera, hombre de confianza unitaria.



Y empieza el acoso a personas y bienes federales.



Lavalleja se rebela, pero su correligionario Oribe antepone la constitución jurada a los justos reclamos. En ese acto patriota y su posterior presidencia se funda el Estado Oriental, haciéndolo efectivo y ordenando saqueadas finanzas.



Allí nace el concepto "Defensores de las Leyes".



Revolución unitaria, derrocan al presidente y nacen blancos y colorados.



Oribe emprende la recuperación del poder usurpado. Se suceden 10 años de Guerra Grande, los genocidios de la Triple Alianza, etc. Y llega el renacimiento con Timoteo y Saravia que culmina en la constitución fundadora de la democracia, conseguida con el voto libre y secreto recién en 1916, luego de tantos años de fraudes y lanzas.



A juzgar por sus frutos, la Ley de 1830 deja incumplimiento, mucha sangre derramada y muchos negocios extranjeros. Pero es la Madre.



A la que hoy nos rige debemos fortalecerla, mirando el nuevo país pos pandemia.



Con la LUC recuperando sanidad, educación, seguridad pública y social, control de narcos, producción incentivada, etc. Con un Mercosur defendiendo intereses comunes sin ideologías, renovando el sueño artiguista de potencia regional. Ensamblando idóneos de donde estén y sudando la frente; la Ley Madre será herramienta de convivencia y bienestar que invite a invertir y habitar en Uruguay.