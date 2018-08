@|De acuerdo a la Ley de Inclusión Financiera, el gobierno del Frente Amplio priva a los padres a regalar o donar una vivienda a sus hijos.

Es el mayor atropello al individuo, a los derechos humanos, al derecho a la propiedad privada que ha existido en este país. Ni la dictadura nos impuso tales cosas.



Sabido es que la Ley de Inclusión Financiera, además de ser un sistema financiero, es un control al individuo de todo lo que hace con su dinero. Uno más y quizá el peor de todos los controles que nos hace el Frente Amplio, con la pasividad increíble del pueblo uruguayo. Nadie ha pensado en “El Gran Hermano” que es esta Ley.



Volviendo al tema, es inconcebible que para que un padre que haya hecho el sacrificio de trabajar horas y horas para adquirir una propiedad y sea su mayor anhelo regalársela a sus hijos, no pueda hacerlo por culpa y capricho de un grupito de señores que ostentan el poder. Lastimosamente triste, porque ese hijo para poder recibirla, tendrá que tener el dinero para comprarla y si así se hiciese, el Estado cobra el IVA de la transacción. Y no será a un valor ficto sino a un valor de mercado.



Conclusión: si el hijo no tiene dinero, no tendrá su casa.



En cualquier momento ni un televisor o lavarropa le podremos regalar a nuestros hijos.



En definitiva, es evidente que ya no somos libres, que no tenemos derechos humanos.



Con los gobiernos del Frente Amplio perdimos la seguridad, estamos perdiendo vidas a manos de delincuentes, perdimos privacidad económica y ahora perdimos el derecho a la propiedad privada.



El famoso Gobierno del Pueblo se apoderó del pueblo.



Y mañana, ¿de qué más?



Mañana, es evidente que ese pueblo deberá reaccionar y que urnas mediante, saque a estas personas del poder y que el próximo gobierno revea estas cosas.