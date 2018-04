@|Yo soy un ciudadano común como tantos y hago algunas preguntas que supongo que muchos como yo se estarán haciendo...



Es sobre algunas “rarezas de la ley de inclusión financiera”.



Según tengo entendido establece “la obligatoriedad” de efectuar mis operaciones económicas usando “las facilidades” que me otorga el sistema bancario.



Eso significa que para poder cobrar mi sueldo mi patrón no puede pagarme directamente y tiene que hacerlo depositando mi dinero en una cuenta bancaria a mi nombre. O sea que el dinero, fruto de mi trabajo, es manejado por la banca. Ya sabemos que el dinero que es depositado en un banco lo coloca generándole ganancias por los intereses. Por lo tanto, el dinero de todos los trabajadores dejará fuertes ganancias a los bancos.



¿Paga intereses al trabajador el banco por disponer de este dinero? Y si no lo hace, ¿cuál es la explicación?



¿Por qué si retiro mi dinero que el “banco utiliza con beneficios” se me cobra si lo hago varias veces más de las que arbitrariamente ellos disponen por gastos administrativos? ¿No somos rehenes de esta ley por la obligatoriedad que expresa la misma al aceptar estas reglas arbitrarias de la banca?



¿Por qué si compro un auto en cuotas estoy obligado a recurrir a un escribano que aumentará mis costos para legalizar los pagos antes de terminar los mismos, pues si no seré multado con el 25% del costo total del vehículo?



¿Es que piensan que un asalariado que compra un auto en cuotas está “lavando dinero”?



¿Por qué si intentan, como dicen, pesificar la economía se refieren a 5000 dólares como monto a partir del cual rige esta reglamentación y no lo hacen en pesos uruguayos?



Y, ¿por qué hablan en dólares y retiran de los cajeros automáticos los dólares para que sea más difícil retirar los mismos de las cuentas bancarias? Todos conocemos las pérdida de tiempo que significa ir al banco, debido a que hay cada vez menos sucursales bancarias operativas ¿Cuál es el beneficio para el usuario?



¿Por qué muchas veces los cajeros automáticos no están operativos y hay que andar deambulando para encontrar uno que funcione?



¿No hay ninguna sanción para el banco que provoca al usuario que dicen favorecer, perjuicios por este motivo?



¿Por qué es tan bajo el monto permitido por extracción de mi dinero del cajero? Eso obliga a hacer más movimientos y cobran por ello... ¿Por qué los legisladores que hicieron esta ley no repararon en las enormes ventajas que le otorgaron a los bancos de poder disponer del dinero de todos y no dispusieron que por ello deberían pagar intereses a los “trabajadores de este país”, a los que dicen que han “beneficiado”?



Y finalmente: ¿por qué nuestros dirigentes sindicales del Pit Cnt que dicen “defender a los trabajadores” no tomaron medidas para defender de este atropello a los asalariados. Por el contrario apoyaron la ley señalando sus virtudes, pero no reparando en las ventajas que se le estaba dando a la banca, para que maneje el dinero de todos sin muy pocas o ninguna retribución a cambio de esto... Parece que ni Pereyra, ni Andrade, ni Abdala se dieron cuenta que es una ley que favorece ampliamente a la corporación bancaria en contradicción con su postura filosófica de siempre, de ser muy críticos con las entidades de este tipo.



Mi sugerencia es que pongan entre “las reivindicaciones de los trabajadores para este 1° de Mayo, que se modifique la ley para evitar estos inconvenientes que perjudican notoriamente a los asalariados beneficiando a la banca, dado el carácter obligatorio de la misma.



Y para terminar: ¿por qué un gobierno de izquierda ha favorecido de esta manera a “la Banca”, a la que han señalado muchas veces por obtener beneficios lucrando con su intermediación con los dineros de todos? ¿No sería mejor que sea el usuario el que decida si le conviene o no utilizar los servicios de los bancos de acuerdo de su real saber y entender?



¿Por qué no puedo utilizar dinero en efectivo, ya que para eso existe la moneda nacional cuando a mi me convenga hacerlo de esa forma, y debo utilizar únicamente un servicio que se me cobrará?



Da para pensar... Yo no soy de ideología izquierdista, soy un liberal y me resisto a toda reglamentación excesiva... que corte mi libertad.

Pero aquellos que sí tienen esta postura y que piensan que el Estado debe ser el dueño y director de toda conducta de funcionamiento social, reflexionen individualmente si este gobierno y sus dirigentes han realmente defendido sus intereses en este caso.