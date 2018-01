Ley de Inclusión financiera

Tarjeta debito Maestro



Esto de la inclusión financiera no es otra cosa que una gran mentira, destinada a beneficiar a los bancos privados, en detrimento del BROU.

Tal como el cierre o achicamiento de sucursales y agencias del BROU, cuyo fin es entregar los negocios bancarios a las empresas privadas tales como Abitab y Redpagos.



La tan mentada ley de bancarización que Danilo Astori llama inclusión financiera, no busca otra cosa que beneficiar a los bancos privados.

Durante los últimos años, el BROU obtenía mayores ganancias que la suma de todos los bancos privados.



En contraposición, en 2017, primer año de efectivación de la ley de bancarización, el conjunto de los bancos privados superaron en ganancias a las del BROU.



El día 8 de enero de 2018, fuimos a una despedida de soltero a tomar algo en el Mercado del Puerto. Consumimos por un total de $ 2.460. Cuando fuimos a pagar resultó que no me aceptaron como medio de pago una tarjeta de débito del BROU porque es “Maestro”. Tuve que pagar en efectivo.

Esto no hace más que confirmar que todo esto de los medios de pago y la tan mentada “inclusión financiera” no es otra cosa que una gran y redonda mentira con la que nos tienen engañados y orgullosos desde hace dos años, estas instituciones y personalidades y autoridades del engaño.