@| Desde algunos meses atrás distintos medios de información ya sea revistas, diarios, radios y este mismo medio han entrado en una campaña errónea referida a la Ley Forestal. Considero por respeto a quienes la promovieron y a quienes la elaboraron dejar aclarado el origen de la misma.



La primer Ley Forestal es la 13.723, aprobada el 16 de diciembre de 1968 durante el gobierno del Sr. Pacheco Areco. Pero quien fue el verdadero promotor en el año 1966 fue el entonces Ministro de Ganadería y Agricultura, el Sr. Wilson Ferreira Aldunate, quien solicitó a los entonces catedráticos de la Facultad de Agronomía los Ing. Agr. Gabriel Capdevilla y Julio Laffitte, ambos Masters in Forestry de Universidades de USA. Estos, junto al entonces asesor del Ministro Ferreira Aldunate, el Ing. Agr. Alvaro Larrobla, fueron quienes la elaboraron, participando en la colaboración alguno de los pocos que estudiábamos en ese momento esta orientación.



Esta Ley buscaba los postulados propuestos por el Ministro que eran otra alternativa para los productores rurales que los ayudara a capear las situaciones adversas de la ganadería y agricultura.



La Ley fue reglamentada a principios de la década del 70 y permitía entre otras ventajas el reinvertir los impuestos agropecuarios -entonces Improme- en los suelos determinados como aptos para forestar y dentro de un listado de especias apropiadas.



Funcionó esto durante los primeros años, aumentando en progresión geométrica, pero lamentablemente en el año 1981 el entonces Ministro de Economía Arismendi suspendió totalmente los subsidios y las reinversiones del impuesto. Inmediatamente se generó un parate en la evolución forestal.

La Ley de 1987 aprobada durante el mandato del Presidente Dr. Julio Sanguinetti fue prácticamente una copia de la primera, con algunos cambios sustanciales fundamentalmente en la posterior Reglamentación y con posteriores modificaciones durante el mandato del Presidente Dr. Alberto Lacalle ya se volcó a promover el manejo de las mismas en manos de empresas no particulares que pasaron a ser las únicas que continuaron las plantaciones.



Por lo expuesto, surge claramente que la primer Ley Forestal NO ES la que últimamente se promueve por la prensa sino y sin duda fue la de 1968. Aclarado esperemos que algún día se les reconozca a los iniciadores de la primer ley tal como corresponde.