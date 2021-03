Ley de Cuotas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los más capacitados a los mejores puestos.



Ahora se habla de la discriminación de las mujeres en los cargos de dirección, que ganan menos que los hombres entre muchas otras cosas, algunas de ellas inadmisibles por la brutalidad que conllevan.



Por eso, es que sólo me refiero al acceso a los puestos de trabajo mejor remunerados.



No estoy para nada de acuerdo con ninguna de las leyes que obligan a una cuota de nada.



En el caso de acceso a puestos de trabajo, hay que hacer concursos ó todo lo que implique la movilidad. Lo que entiendo que se debe hacer es que sea anónimo y que se detalle y compruebe luego las habilidades y demás. Que quienes son los encargados de calificar y rankear no puedan saber si es hombre, mujer y mucho menos de qué raza es, tampoco la edad que tiene.



Luego de armada la lista de prelación, que se llame a quienes fueron los mejores para corroborar todo lo presentado. De ser correcto, se le asigna el concurso, así sea hombre, mujer y de la raza que sea. Todo este proceso controlado, para que no haya vicios que impidan este criterio; tal vez el Ministerio de Trabajo pueda participar. De esta forma, se deja en el olvido el tema de que se contratan, unos u otros, por un tema de género. ¡Que se contrate en base a habilidades!



En cuanto a la cuota paritaria para la política estoy absolutamente en contra. Se debe dar oportunidades igualitarias a mujeres para que puedan formar sus listas y controlar que no sean ninguneadas; pero no me pueden obligar a votar algo armado quién sabe como. El resultado se puede ver hoy en el Parlamento.