Les queda un año...

@|Estimados muchachos del FA, dejen de mirar para Brasil (qué dijo Bolsonaro; cómo se vestirán los escolares; si aumentó o no el salario mínimo, qué pasa con los LGBT; que Manini es el futuro Bolsonaro uruguayo (pobre Pozzi) y piensen en nuestro país, que estamos fundidos, hipotecados. Ya se los pidió nuestro humilde Presidente en la despedida del año: “Estén más cerca de la gente”.



Yo entiendo que lo que ocurre en Brasil les crea un desasosiego totalmente explicable, pero falta un año, siempre y cuando no ganen nuevamente para dirigir a la República Oriental del Uruguay y no a la República Federativa de Brasil.



Dejen a Bolsonaro tranquilo y solucionen la basura, reparen el puente del Arroyo de la Vacas, los cortes de luz, Envidrio, UPM. No pidan más plata, mejoren la seguridad.



Feliz 2019 para todos, los que están y los que no están nerviosos.