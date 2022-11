Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Primero que nada quiero transmitir el concepto que tiene la Real Academia Española respecto a este tema: considera que el “lenguaje inclusivo” es un conjunto de estrategias cuyo fin es evitar el uso genérico del masculino gramatical, “mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”.



Esto viene a propósito de que tengo una hija en la Universidad y días atrás, me comentó que una profesora de la Udelar siempre comienza sus clases con un “Buenos días, a todes”.



Sí, docente de nuestra Universidad!!!



Sabemos de las grandes carencias con que llegan los jóvenes en estos días a cursar una carrera terciaria. Muchos de ellos no comprenden los textos, y no saben redactar una idea. Cuando tienen que escribir acerca de un tema copian y pegan y en muchas ocasiones repiten sin sentido. No estoy exagerando, lo he leído y escuchado. Y esos jóvenes serán los profesionales del futuro...



Por eso mismo, no entiendo cómo un docente puede complicar más aún la situación, implementando un lenguaje nuevo. Que por otro lado, deja bastante que desear...



¡Y todavía se quejan cuando se habla de reformar la educación!



No me voy a cansar de repetir que se perdieron muchos años, y que hay que apuntalar a las nuevas generaciones para que puedan salir adelante.



Y a los docentes les pido que se preocupen por transmitir conocimientos y valores para que cuando estos jóvenes se conviertan en profesionales, tengan la libertad de elegir si desean usar o no un lenguaje inclusivo.



Hay mucho por hacer, así que manos a la obra!!!