@| Mas allá que se pueda estar de acuerdo o no con los actuales gobernantes, no importa el color ni las opiniones políticas, es momento de hacer algo por “todos” los uruguayos. Luego de tres gobiernos seguidos y antes que termine este gobierno, es momento de poner la mano en el corazón y pensar con cariño hacia los uruguayos, no con finalidades políticas sino con una vista humanitaria y de cariño hacia todos. Tienen los medios, tienen todo, saben hacerlo pero no lo hacen no sé por cual motivo. Saben que pueden hacer una campaña para mejorar la convivencia, que pueden contar con todos los canales de TV y las radios, que seguro estarán apoyando a dicha campaña. Debe apuntarse a que los niños nos enseñen, como ya lo han hecho en no tirar papeles a la calle y usar el cinturón de seguridad. Ahora pueden ayudarnos a tratarnos con menos prepotencia, ser mas amables, volver a tener códigos de convivencia. No estar prontos para pelearnos por cualquier cosa. Basta de violencia, hay que apostar por la convivencia y para ello precisamos todos los medios que el estado pueda disponer, y hacerlo de forma mas que urgente, hoy. La cantidad de muertos es asombrosa, por defender a una niña en un ómnibus pierde la vida un joven, en los comercios matan a mansalva. Basta ya, aprendamos convivencia y tengamos mas tolerancia. Apoyo todos los derechos que tenemos, pero hay que tener presente que para los derechos de unos hay que hacer cumplir las obligaciones de otros, ó sea, junto con los derechos recordemos las obligaciones que tenemos para vivir en sociedad.



Si comienzan con una campaña para frenar esta espiral de violencia podrían dejar el mejor legado de este gobierno para todos los uruguayos.