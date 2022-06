Lecciones electorales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@||¡Coño… es que no habéis aprendido la lección!

Se nota que se me ha pegado el lenguaje vulgar y popular aquí en Madrid. Perdón.



Es que mientras leo noticias de aquí y acullá saco conclusiones.



A) Colombia: ¿A quién puede sorprender que gane la izquierda? Lo han preparado bien el terreno. La izquierda latinoamericana le saca ventaja a la derecha en coordinación. Tienen un propósito común, tienen referentes y se ayudan. No importa cuánta desgracia hayan sembrado, siempre el culpable eres tú, vil capitalista y cipayo del imperialismo.



¿Cuál de los imperialismos? Ahhh no sé ya. Yankees, chinos, laboratorios, rusos. ¡Pero en fin, del imperialismo basta!



Y ahí los partidos comunistas se hacen un festín. Por sí solos no llegan, pero en su estrategia de acumulación de fuerzas son muy eficaces. Y se alían con terroristas, colectivos de la diversidad o étnicos y otros sectores afines.



Y a la derecha le cuesta y mucho detener esto. Para colmo de males eligen candidatos de “terror” -en general- (K. Fujimori o Hernández). Así no se hace Patria queridos.



Entregarán América Latina toda por falta de balero y un propósito en común. A EE.UU. ya no le importamos mucho. Es más, Biden, por las dudas, tiene algún pequeño negocio en común con Maduro y no mira más allá de su frontera con México y poca cosa más.



Si tendremos cosas para cuidar nosotros, los uruguayos.



Para empezar: defender mejor esta gestión que ha sorteado todo tipo de obstáculos y con buena nota.



B) España Revolucionada: La centro Derecha o sea el PP dio el batacazo en Andalucía. 58% contra 30% del PSOE. Voto premio a Juanma Moreno y voto castigo a Pedro Sánchez.



Pero además, este voto fue un mazazo a 2 outsiders. A Ciudadanos que desaparece totalmente de toda Andalucía. (Hoy no paga ser algo indefinido se ve) y también un golpe duro a VOX, la ultraderecha. La gente se dio cuenta que a los palos y bravuconeando el vuelo es muy corto y la derecha se alineó hacia el centro de la misma.



Imagínense el humor de la izquierda hoy en España. Lloran por los rincones.



Conclusión: Socialistas de este mundo, no os alegréis tanto por Colombia. España es la fuente de inspiración de F. Pereira y otros benefactores públicos vernáculos y ahí la cosa se puso fea.



Una de cal y otra de arena.