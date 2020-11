Lección rioplatense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¡Que clase la suya, Presidente Lacalle Pou! Como persona de bien que es, no se le cayeron los anillos por servir (¿o también hacer?) el asado a un presidente, que, ignoro la razón, no asistió a su asunción.



No me cabe la menor duda que lo del encuentro también fue idea suya.

Cuidó todos los detalles: lugar paradisíaco con el río de fondo, usted relajado, camisita arremangada, sin acartonamientos, aunque los temas a tratar fueran importantes. Sin protocolos aparentes.



Así es como se trata de cerrar una grieta: con altura y sin agravios.