¿Qué le pasó a Kechichian?

Evaluación de temporada



En un Gabinete donde el nerviosismo y los malos modales se han enquistado, la Ministra de Turismo mantenía una linea que la desmarcaban del resto.



Siguiendo el ejemplo de nuestro Presidente que patoteo a un pobre colono que yo no se si debe o no, no conforme con eso lo escracharon en los diarios al parecer de manera no legal.



Bonomi, patotea a unos pobres tabacaleros, Rossi le dice a los habitantes de Capurro que el tren UPM pasara por ahí les guste o no, la Sra. Muñoz la evito ya que necesitaría un par de páginas sólo para ella, por Vivienda al parecer se patotea fuerte, Salud Pública animando a la población para que se vacunaran en setiembre del 18 (Gloria Ruocco No. 1 en vacunas en nuestro país debe estar desmayada), la fecha limite para vacunarse contra la gripe es abril.



¿Quién se hizo cargo de la soda en el agua de OSE?, ¿quién se hizo cargo de los barcos que destrozaron el puente?, ¿quién se hace cargo de los terribles problemas que tenemos con el agua corriente y el agua en ríos, arroyos y playas?, ¿quién se hace cargo de los apagones cuando UTE gana millones? Astori sigue defendiendo lo indefendible. Contador el combustible y la UTE tendrían que estar mas baratos.



Lilian que andaba bárbaro , ahora sale a decir que no fue una mala temporada. Señora este país esta caro, carísimo, mire Colgate, mire Fleishman, mire Caputto... y se van a seguir yendo para Paraguay. El turismo uruguayo se va a Brasil, incluso los propios uruguayos.



Con el patoteo no se gana nada, espero que en Durazno pasen bien, aunque no deja de ser una manera de patotear y eso que las encuestas los dan ganadores, a que se debe tanto nerviosismo.



Ustedes tienen que dar el ejemplo.