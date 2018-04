No le creo Sra. Ministro

Padres y el Mides



@|La Ministro de Desarrollo Social (Mides), en declaraciones ante la prensa, desmintió la denuncia que formulara un ciudadano junto a su hijo de que lo habían rechazado en los refugios por ser hombre, y el Ministerio no tener solución para ello (¿Dónde quedó la tan machacona idea de la igualdad de género?).



La vaguedad de sus declaraciones; la negativa a contestar algunas preguntas; la propuesta de dar participación al INAU, lo que implicaba la separación de padre e hijo, cosa que va contra toda política de integración familiar, me dan derecho a no creer en sus manifestaciones y en el proceder del Ministerio que Ud. gobierna.



Pero a esto le debo agregar el repudio que nace de todo bien nacido, al enterarme de que trascendidos desde “funcionarios del Estado” hicieron llegar a la prensa, historial del padre con la única y menospreciable idea de ensuciar a dicho padre.



La bajeza de ese proceder - por segunda vez en pocos días - está demostrando la desesperación de todo el gobierno ante los fracasos reiterados en sus políticas sociales, económicas, educativas, de seguridad y en especial en cuanto al MIDES, el que creen que sólo dando limosna, dan solución a los problemas de la población necesitada.



Por todo ello y por su “reconocida” sensibilidad para los problemas que debería enfrentar, tengo el derecho de no creerle.