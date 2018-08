Lavajatos rioplatenses

@|Argentina parece estar por sacarle el trono a Brasil en cuanto a “lava-jatos” se refiere.



Día a día, se siguen destapando “ollas”, y un sinfín de personajes de ex altos rangos, o conocidos titulares de grandes empresas, se quieren adherir a la figura del “arrepentido”, para poder bajar las futuras penas y evitar ir a dormir a una cárcel.



¿Cómo pretendíamos, inocentemente, llevar adelante un Mercosur? ¡Qué soñadores nosotros, qué cabezas de niños teníamos y tenemos!



Somos niños en todos estos embrollos que nos rodean, como haber pensado un día en que nos comeríamos al mundo, que dominaríamos el Cono Sur, América, el Estuario del Río de la Plata...



Demostrado está que para triunfar, progresar, “comerse al mundo”, competir es necesario primero ser honestos, “tirar” todos para un mismo lado y por sobre todo con un fin en común, con metas a largo plazo.

Ejemplo de ello lo fue Alemania, Japón, etc., países que como el Ave Fénix crecieron desde las cenizas mismas, de guerras interminables, destrozos totales, de la nada misma a ser primeros en el mundo entero, en todo ámbito, rubro, etc.



Nunca llegaremos a nada, con nuestra forma de ser, sin tener límites, con la viveza criolla a flor de piel, con el egoísmo como religión...



Nos pisamos unos a otros, buscamos siempre sacar ventaja, buscar el atajo, cueste lo que cueste, incluyendo la coima en el paquete de negocios, como si fuese un impuesto más, algo ya inserto en el negocio diario, en los trámites.

En fin, no hay riqueza que alcance, no hay futuro cierto, ya que así somos, así vivimos, así estamos y estaremos, forma parte de nuestra cultura, de la idiosincracia misma del rioplatense, del sudaca...