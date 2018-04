¡Qué lástima! 

@|¡Pobre Señor Presidente Dr. Tabaré Vázquez!



Por las últimas encuestas que tan mal lo califican, se ve que es el chivo expiatorio de los desastrosos resultados que el programa económico financiero y social del Frente Amplio está produciendo.



La culpa no es del chancho sino de los que le rascan el lomo.



El ya no puede mandar, su voluntad y autoridad no son respetadas.



Otras fracciones del partido de gobierno con el apoyo de sectores extremistas y las organizaciones sindicales dominadas por los partidos comunista y anarquista llevan a la ciudadanía uruguaya hacia la desilusión y descrédito de la democracia y los políticos. Algunos de los que los votaron son hinchas como los de los cuadros de fútbol; la culpas siempre son del otro, pero muchos de los que los votaron lo hicieron ilusionados y quizás hasta engañados por las promesas. El resultado es cada vez más inseguridad, peor enseñanza, salud corrupta y las economías doméstica y empresarial en caída acelerada.



Hasta tiene la mala suerte que cuando usa un 4 por 4 se queda empantanado.



Parecería que dado que ha llegado al final de su carrera política por mandato de la Constitución y su avanzada edad, es su oportunidad de poner toda la carne en el asador y llevar a cabo alguna de sus incumplidas promesas como son la madre de todas las reformas, mejor seguridad, salud y educación, no más nuevos impuestos ni aumento de la presión impositiva, disminución del déficit fiscal.



Seguramente con los compañeros que lo apoyan, que aunque sean pocos más el apoyo de la oposición, las podría llevar a cabo y demostrar que sus comprometidas buenas intenciones y promesas están latentes y pasar a la historia como un gran Presidente que no se dejó dominar y frustrar por fracciones traidoras de la identidad uruguaya.