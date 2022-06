Lascano y la fibra óptica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si bien soy de Montevideo, me encuentro radicado en este lugar desde hace algunos años, por temas laborales.



Escribo esta carta porque me preocupa la desinformación que hay en la zona, sobre el acceso a Internet de fibra óptica suministrado por Nokia.



Sería muy positivo para los usuarios contratar un técnico que cerciore el correcto mantenimiento y funcionamiento de las computadoras a las que se conecta o la comprobación real de que la red Wi-Fi haya quedado bien configurada. Ni dejar de lado tampoco que las tarjetas de red, puntos de accesos viejos o los aparatos celulares simples, no captan la red 5G (que es la que tiene menos alcance y da mayor ancho de banda).



También he comprobado muchos problemas en la red eléctrica que tampoco permiten un correcto funcionamiento.



De todas maneras, está prevista una sustitución del equipamiento tanto en la Central como en la casa del cliente, en un corto plazo.



Espero que esta sugerencia les sea útil a todos los vecinos de Lascano que han tenido problemas de conexión.