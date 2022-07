Lamentables entredichos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace pocos días presenciamos un modesto lanzamiento de un nuevo sello recordando al extinto Presidente Vázquez. Se llevó a cabo en el Palacio de las Leyes con la presencia de autoridades nacionales y ex políticos de la “coalición de izquierda” del Frente Amplio.



Quiso el destino que varios periodistas entrevistaran a diferentes personalidades entre ellos al ex Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Rodolfo Nin Novoa, de pronunciada ideología izquierdista, solicitándole su opinión sobre la presencia de este avión venezolano iraní o viceversa.



Lamentable entrevista que lo dejó muy mal parado arrastrando sin duda a su colectividad y compañeros de ruta. No dudó en acompañar las palabras del ex Presidente Mujica cuando tildó el acontecimiento de esta aeronave como una “gigantesca novela” agregando “que no aparece nada”. Aún no se entiende qué quiso decir? ¿Qué pretendía que apareciera? ¿Otras autopartes u otras marcas de cigarrillos?



En la vida hay que sincerarse sin tapujos ni cláusulas al viento que lo único que hacen es dejar estelas vacías con pronunciados pozos de aire y con turbulencias contradictorias.



No se han percatado que detrás de esta maquinaria montada hay una organización internacional que dista mucho de la democracia y los principios republicanos.



Los registros marcan, los informes del F.B.I. avalan las sospechas y dejan al descubierto que tipo de misión tenía asignado este avión carguero a América luego de rebotar por varios radares.



Se ha oído hablar de un avión de instrucción cuando ni siquiera llegó al grado 3 que exigen los parámetros de instrucción de vuelo (quedó en grado 2) llamando la atención la excesiva tripulación de aprendizaje venezolana iraní.



Finalmente esta aeronave quedó detenida junto a la tripulación en la República Argentina en donde la Justicia encuentra día a día mayores evidencias que marcan tendencias terroristas encubiertas.



Esperemos no llevarnos otras sorpresas…



Con estos antecedentes y otros que aún no se dieron a conocer, ¿cómo es posible que un ex ministro de la oposición tilde de “paranoia de la derecha” la decisión tomada por nuestro gobierno? Nada más alejado de la política nacional e internacional y de la seguridad territorial.



Excelente accionar por parte del Ministro del Interior Sr. Luis Alberto Heber que se comunicó inmediatamente con el Ministro de Defensa, quien tomó a su mando la orden de prohibir que este Boeing 747 surcara cielo patrio con la correspondiente instrucción a la Fuerza Aérea y torre de control.



Me viene a la memoria una antigua frase de un viejo político que bien le puede servir a quién tildó de “paranoia” las medidas tomadas: “Prever es el deber de los verdaderos estadistas, dejar de prever es un delito público, y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo”.



Sólo nos resta felicitar a las autoridades de Gobierno y en especial al Sr. Ministro de Defensa por su noble e inteligente actuación en defensa de la soberanía y seguridad de nuestro pueblo.