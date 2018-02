@|Quisiera a través de ésta, poder dirigirme al Sr. Presidente y al Sr. Intendente y sus colaboradores.



He escuchado en muchas ocasiones que este gobierno era para todos los uruguayos, me corrijo, para todas las uruguayas y todos los uruguayos.

Sin embargo, compruebo una vez más, que hay una gran discriminación y oculto ataque a los católicos, que no somos tan pocos como para ser ignorados.



Escuché al Intendente de Montevideo unas declaraciones de que se harían arreglos a la estatua de la Iemanjá (puesta en nuestra rambla por el Sr. Tabaré Vázquez en su época de Intendente) y de que la Intendencia se haría cargo de limpiar las playas después de la fiesta del 2 de febrero.



Yo les pregunto: este descarado proselitismo hacia una religión, ¿no va contra la laicidad que se puso como excusa cuando un grupo de católicos quiso poner en nuestra rambla una estatua preciosa de la Virgen María?

También los señores coreanos tienen sus derechos: ahí tenemos al desnudito celeste, que no sirve ni para aprender anatomía por lo mal hecho que está.



Sólo esto para que reflexionen un poco.