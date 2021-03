Laicidad y reglamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Un grupo de profesores hizo una declaración política, documentada en fotografías, dentro de un local de enseñanza.



No cabe ninguna duda que es proselitismo; es una actividad ajena al centro de estudios y netamente política que no se puede defender desde ningún punto de vista.



Hay un antecedente claro con una directora de Salto que autorizó una charla informativa sobre el aborto; como era de un grupo de católicos la separaron de cargo sin más y nadie dijo nada. Ahora FENAPES sale como si hubiesen degollado a 15 profesores en la plaza pública, cuando en realidad sólo se aplicó el reglamento. Argumentan que no tenían una anotación en su legajo, que son muy queridos en el lugar.



En fin, se parece a algo llamado tribunal popular, que si eres simpático y te aprecian, la ley no te alcanza...



La realidad es una sola: hicieron un acto político dentro de un local de enseñanza y se aplicó el reglamento, ni más ni menos. Por algo hay reglamentos, para cumplirlos.



Los docentes serán muy buenos y todo lo que quieran, pero son gente adulta y conocen muy bien los reglamentos y sus consecuencias. Ahora: ajo y agua.