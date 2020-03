Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Otra vez gritería por la presencia del Presidente y otros gobernantes en la "Oración por la Patria" en la Catedral, con invitación y participación de otras colectividades religiosas, tanto israelíes como protestantes.

La máxima indignación fue por su publicación, después de ocurrida, en el Portal de Presidencia y luego también de verse en toda la TV Nacional. O sea que de secreto aquí no había nada. Y menos de desconocido.



Lo que molesta es la publicación a posteriori. Y lo que más disgusta es por "romper la laicidad". Doble molestia y doble equivocación.



Laicismo es una cosa y laicidad otra distinta.



Lo que el portal de Presidencia no puede hacer es promover un hecho religioso de orden confesional. Cosa que no ocurrió a todas luces.

Lo que sí debe hacer y lo hizo, son las actividades del Presidente y el gobierno. No promover y sí informar.



Parece muy claro como para confundirse. Pero recordemos hechos cercanos como la visita del Dr. Vázquez como Presidente al templo masónico. Divulgado como corresponde. ¿Alguien protestó?

Pero hay más para este boletín.



¿Es laicidad que un representante nacional cuando asiste a un acto tan oficial como el Juramento Presidencial ante la Asamblea General lo haga con una remera donde luce una bandera de otro país? ¿A quién representa quien fuese elegido por parte del pueblo uruguayo? ¿Al Uruguay o a otro país? Vale la pena saberlo. Y también, ¿en qué quedamos con la laicidad?

¿Y en qué quedamos cuando dos senadores se retiran de sala y no están en sus bancas durante el discurso del Presidente? ¿No les interesaba? Son todos de la misma bancada. ¿Qué le parece?