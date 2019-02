Ladran Luis...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Ministros de este gobierno han salido, en estos días, a cuestionar al pre candidato de “Todos”: Luis Lacalle Pou.



Es claro que no son hechos aislados, son parte de una estrategia coordinada para desmerecer al pre candidato que gana mayor respaldo electoral y único con un programa político para gobernar, algo muy interesante, ya que los cuatro presidenciables del FA han cambiado programa por discurso electoral.

Los argumentos no son de gran estudio intelectual, más bien son las reacciones del nene que se le voló la cometa.



Cuestionar de quien son los votos con que se llega a un cargo electivo es de alguna manera cuestionar la democracia misma, pues los votos son los que respaldan la representatividad que se tiene, porque el que vota tiene en la hoja los nombres de los candidatos; muy diferente a lo que sucede con los ministros que son elegidos por una sola persona y no necesariamente por capacidad, ¡más que demostrado!



De todas maneras es más gratificante darle a tu hijo tus votos y no una oficina en una embajada.



Por otro lado un ministro tiene problemas con el currículum de Luis, teme que no tenga respaldo para conseguir trabajo, triste muy triste, veinte años en el parlamento y un titulo universitario es bastante. Téngase en cuenta que en este caso hay realmente un Diploma.



Los ministros se olvidan que votaron para vice presidente a un “tipo” que nunca trabajó, que lo único que lo” distinguía” es ser el hijo del fundador del MLN, era el mejor alumno en una carrera que nunca cursó y por lo tanto Diploma no tiene.



Quisiera decirle a estos ministros que para el trabajo que aspira Luis no necesita del currículum que ellos piensan, para esa labor se necesita trayectoria, ganas, honestidad, ideas, inteligencia, equipo, y por supuesto el respaldo de la gente.



Luis aspira a Presidente, cargo vacante.