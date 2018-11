El lado oscuro de la IMM

@|Roger Waters visitante ilustre de Montevideo. Como tantos otros grandes artistas que pasaron por la capital. Hasta ahí, ok.



Mariana Percovich, Directora de Cultura, comentó: “Desde este equipo de gobierno creemos en el poder del arte y la cultura para transformar al mundo en un mejor lugar”. Cariñosas palabras. También se dirigió al artista el Intendente interino, Oscar Curuchet: “Has reconocido en tu vida ser un actor protagónico en defensa de la libertad y la democracia”.

Imagino que tanto Percovich como Curuchet saben que Mr. Waters encabeza un movimiento racista y antisemita. Y que expresa públicamente dicho odio en sus shows mostrando imágenes de cerdos con la Estrella de David, símbolo del pueblo judío.



Señorita Percovich: Estos actos no “transforman al mundo en un mejor lugar”, sino todo lo contrario, promueven el racismo y la discriminación, la misma de la que tanto se ha hablado últimamente en nuestro laico y democrático país.



Respecto a los comentarios de Curuchet, más que un “actor protagónico en defensa de la libertad”, Mr. Waters es sin duda un destacado actor protagónico de racismo y discriminación.



No podemos ser ciegos a estas cosas, y declarar visitante ilustre a una persona que piensa así. Esto es lamentable.