A Lacalle Pou y Larrañaga

@| Me tomo la libertad de preguntarles como ciudadano sobre un tema que es de interés nacional y está siendo a todas luces tratado de manera incomprensible.



Me refiero al acuerdo -contrato- que está en marcha con la finlandesa UPM para instalar una nueva pastera en nuestro país. No me referiré a lo inconveniente del mismo desde todos los puntos de análisis, lo que ya ha sido ampliamente analizado por especialistas.



La pregunta para ambos es: ¿Porqué la pasividad en este tema? ¿Qué explicación pueden dar a la ciudadanía para no impedir que se concrete?

He escuchado al Dr. Lacalle Pou decir que piensa “renegociar” el contrato. ¿En serio? ¿Un abogado piensa dejar que el país sufra semejante despojo para ir luego con una gorra en mano a pedir clemencia?



Saben que mucha gente piensa que los políticos son todos iguales. No quiero adherir a esa postura.



Si alcanzan a leer esta carta y la responden, estaremos agradecidos muchos uruguayos.