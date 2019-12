Lacalle padre y Lacalle hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Mi hijo Javier tiene diecinueve años y para su edad manifiesta un inusual interés por la política. Lee, escucha, compara, pregunta, cuestiona, de vez en cuando se enoja, y también vibra con la política. Votó a Cabildo Abierto.



En efecto, podemos convenir en que durante esta campaña electoral, en la que el Dr. Luis Lacalle Pou, era uno de los principales actores, fue notoria la ausencia en los medios de comunicación, tanto de su padre, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, como de su madre la ex senadora María Julia Pou.



Ese hecho llamó la atención a mi hijo, al punto de que un día me preguntó: ¿por qué será qué Lacalle “padre”, nunca aparece en la tele?, y recuerdo haberle explicado que seguramente esa “no exposición” era intencional, y que la finalidad posiblemente fuese trasmitir el mensaje: “ésta, es la vez de Luis”. Un Luis de este tiempo, un Luis emancipado políticamente, un Luis que hace tiempo camina solo. Ese Luis que, si bien siempre evitó que se lo refiriese como “el hijo de…”, ante la pregunta artera de algún periodista supo defender con admirable temple y dejar en alto el honor de su padre.



En otra oportunidad me preguntó: ¿será que Luis, habla con su padre de política?, ¿le pedirá consejos?, o ante alguna situación media peliaguda que estaba en el tapete, expresaba: ¿qué opinará su padre…? A lo que le dije que estimaba que sí; que ciertamente hablaban de política.



Mientras tanto, yo aprovechaba la volada para instruirlo: explicándole que, así como en las culturas orientales o tribales los “consejos de ancianos” eran fuente de consultas, en la nuestra, todo hombre que se precie de inteligente, debería rendirle culto a las canas…



Quiso el destino que durante el multitudinario festejo de “La Coalición”, el pasado sábado en Kibón, mi hijo y su novia se ubicasen al lado del matrimonio Lacalle - Pou, quienes eran “uno más” entre los miles, allí presentes. Y en ese momento, mi hijo entendió todo...



Esta demás decir que se sacó una selfie con Lacalle “padre”, y siguió festejando…