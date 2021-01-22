Roberto Calvo Colonia

@|Por lo que leo en la prensa europea (especialmente a la Presidente del FMI y al máximo referente de la economía británica) es necesario aumentar el gasto para disminuir el daño social y económico que está provocando la pandemia. Ahora bien, hacen dos advertencias sobre la actualidad.

Una es que, al parecer, la mayoría del dinero está yendo a pocas manos, sobre todo a las grandes corporaciones tecnológicas.

Lo segundo es que existen ciertos riesgos de nuevas burbujas especulativas. Dado que hay mucho dinero sin generar interés bancario, lo lógico es que vayan hacia negocios que no están afectados por la pandemia, inflándolos hasta explotar.

Pero lo más riesgoso y seguro, parece ser que, la próxima gran crisis será una crisis de crédito. Todos los países están gastando a manos llenas y comenzará una larga y dura etapa de necesidad de refinanciamiento.

Astori y Bergara no aclararon este punto cuando dieron sus recomendaciones. Quizás no las compartan o quizás no les interese el mediano y largo plazo. Sería bueno preguntarles.

