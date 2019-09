500 kg de cocaína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los medios vienen dedicando minutos y minutos al tema, también las redes, periodistas hablan de la pertenencia o no del Sr. Mutio a partidos políticos, que apoyó a Bordaberry, a los Blancos y también al FA a través del MPP.



Entrevistan a un diputado y el periodista le pregunta si su amistad a través del Facebook era importante y varias simplezas más.



Yo pregunto, ¿alguno de ustedes conoce o conocieron un estafador antipático?



La simpatía y la facilidad por conectarse con las personas es la principal característica de los tramposos.



Con respecto a sus acercamientos, los de Mutio a los partidos políticos, creo yo que no fueron guiados por simpatías ideológicas, sino por intereses delincuenciales, para obtener poder y facilitar gestiones.



Es interesante cómo todas esas investigaciones, comentarios, entrevistas, giran alrededor de las mismas cosas y de una manera u otra nos distraen y no nos damos cuenta de preguntas importantes que no se hacen y tampoco nos hacemos.



Mis dudas al respecto son:

Respecto a la empresa uruguaya que hizo el embarque, propiedad del Sr. Mutio, ¿fue éste su primer y único embarque o hubo anteriores?; si los hubo, ¿cuántos y en qué fechas? ¿Notificaron que este embarque obtuvo “código verde” que lo exonera de revisión? Siendo así, ¿quién y por qué le otorgó dicho código? Si hubo embarques anteriores, ¿también tuvieron “código verde”? Siendo el valor de comercialización de 1.300 millones de dólares en Europa, supongo que el costo en Uruguay sería superior a 600 millones de dólares. ¿Tenía Mutio esa cantidad de dinero? Yo no lo creo, supongo que fue solamente el despachador. La pregunta de cajón es: ¿quién proporcionó la “merca”? ¿Cómo se compone la cadena? Si el contenedor se despacha con soja y Mutio no es molinero ni productor, ¿quién proporcionó la soja, cómo la compro?; ¿se investigó?



Todas preguntas creo importantes y que nadie hace. ¿Hay un código de silencio?, no entiendo nada, ¿ustedes?