El karma del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|¡Qué problema tiene el FA con los títulos universitarios!



¿Tendrá algo que ver la opinión del expresidente Mujica cuando desacreditó a los profesionales? ¿Se acuerdan? O quizás el episodio del título del licenciado en genética del exvicepresidente que nunca apareció. Hubieron otros que ahora no recuerdo...



Y ahora la flamante candidata a vice que presentó Martínez, la señora Graciela Villar.



Resulta que no es sicóloga social, nunca lo fue ni afirmó serlo, fue un “error”, según dijo. Declaró que sería imposible tener un título universitario si ni siquiera terminó cuarto año de liceo.



Lo cierto es que si bien ella da muchas explicaciones acerca de su formación, que algunos entenderán y otros no (como ya ha sucedido en otras oportunidades con otros políticos del FA), lo que declaró es que estudió una tecnicatura de cuatro años en el Instituto Taigo, registrado en el MEC. Se trataría de una corriente de origen francés con nociones sicológicas y sociológicas (socioanálisis), que no sería lo mismo que sicología social, según aclaró el Licenciado en Psicología, Joaquín Rodríguez Nebot, exprofesor titular en la UdelaR y uno de los fundadores de Taigo.



En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones... ¡Si logra que le quede claro!



Por lo visto, la cosa no ha comenzado bien... Además que dentro del FA se ha cuestionado bastante su designación como compañera de Martínez.

Por otro lado, cuando le preguntaron a Villar qué opinaba sobre el informe de Naciones Unidas acerca de los 7.500 muertos en Venezuela, respondió que lo que habría en Venezuela sería “un gobierno deslegitimado”. Si a Ud. lector le convence y le queda clara la respuesta, ¡bien por Ud.! Y respecto a si hay dictadura o no en Venezuela respondió: “Hay que buscar todos los caminos para la plataforma democrática en Venezuela” (coincidiendo con el gobierno de Vázquez).



Para mi fue más que suficiente...

Si comenzamos de esta manera qué podemos esperar...



La verdad es que somos muchos los uruguayos que estamos cansados de todo este circo y esperamos que a nivel de sociedad tengamos el cambio que todos esperamos.