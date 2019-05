La justicia tarda...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|...pero llega.



Finalmente condenaron a Lorenzo, ex Ministro de Economía del gobierno de Mujica, y a Calloia, ex Presidente del Brou también de su gobierno, por abuso de funciones en el caso Pluna.



¡Qué vergüenza!



Otra más de su gobierno Sr. Mujica y van...



Según dice la sentencia ambos actuaron en forma “ilícita” perjudicando los interesas del Estado (o sea a nosotros, el pueblo) al forzar al Brou a otorgar un aval de US$ 13.600.000 a la empresa Cosmo. Lo que quedó claro es que la Justicia dijo que ambos cometieron delito, que ambos no son inocentes.



¿Se acuerdan de la telenovela? ¡No se olviden de nada señores! Es tan grande el daño que se le hizo al país durante ese período de gobierno que hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y lamentablemente, en este último lo único que hizo Vázquez fue patear la pelota para adelante, nada más. Y digo último, porque ahora más que nunca las cosas tienen que cambiar...



Lo que no entiendo es cómo pueden seguir hablando de la “honorabilidad” de ambos funcionarios. ¿Es que acaso el concepto de las palabras ha cambiado y yo no me enteré? Me gustaría saber también qué entienden por buena fe.



En fin, Sr. Mujica lo quiero ver salir al ruedo y dar las explicaciones pertinentes. ¡Ud. es el primer responsable!