Justicia para ricos y para pobres

¿Justicia para ricos?

El pasado viernes 18 de marzo, se publicó en El País un intercambio de opiniones entre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez, el Presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Dr. Joaquín Gamba, con el agregado de algo que dijo el ex Fiscal de Corte, Dr. Díaz.



Como no podía ser de otra manera, porque cree en la Justicia, el Dr. John Pérez desmiente una afirmación temeraria que hiciera el Presidente del FA, Sr. Fernando Pereira, que expresaba que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Me sorprendió que el Dr. Joaquín Gamba dijera que hay una justicia para pobres y otra para ricos, porque está confesando que su gremio no hace todo lo posible para defender de la mejor manera a los pobres. Me consta que no es lo que ocurre con la mayoría de los médicos que actúan en ASSE, por ejemplo. Creo que a confesión de parte relevo de pruebas; y esos defensores de oficio que no cumplen con su deber, deberían ser objeto de un sumario y en caso de encontrárselos culpables, eximirlos de la labor que confiesan ejercer tan mal.



Por otra parte, el Dr. Díaz agrega que nuestras cárceles están llenas de jóvenes pobres, analfabetos y adictos y agrega: “Lamentablemente, el sistema penal es selectivo”.



Esta última frase, dicha así, al barrer, me asombra. En la mayoría de las cárceles del mundo ocurre lo mismo, pero no es un problema de la justicia, sino de situaciones sociales. Si el homicida es pobre, analfabeto y adicto, no deja de ser un homicida. Flaco favor le haríamos a la mayoría de los pobres que no se drogan, no son analfabetos y son honrados, ¡si pensamos que por ser pobres van a la cárcel!



Creo que escribir en Twitter de un tema complejo no es la mejor manera de hacer un razonamiento ponderado.



No quería dejar caer este tema, que creo que es muy importante y que se ha perdido en medio de las discusiones sobre la LUC, que carecen de importancia cuando se discute la aplicación de la Justicia en nuestro país, y que debería ser objeto de una discusión a fondo, donde se corrijan los errores que pueda haber.