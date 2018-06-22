Justicia que tarda

José Luis Montevideo

@|Sabrán disculpar mi memoria no es exacta, pero los hechos que relataré a continuación son tal cual.

Estaba en mi vivienda de un primer piso en complejo Cobena hace años, sobre el mediodía, ya había almorzado, era verano, y al mirar hacia el espacio entre torres del fondo de mi apartamento (desde un primer piso) veo a cuatro hombres metiendo las manos entre los muros de ladrillo intercalados de un apartamento de planta baja, robando ropa y championes. Le digo a mi esposa que llame a la policía, mientras yo salgo y bajo a pararlos. Justo cuando venían saliendo muy tranquilos hacia la ruta, los encaro y les digo que los vi, que robaron, que dejen todo y se vayan. Discutimos, les reitero y aviso que viene la policía. Como no podía hacer más nada, vuelvo a mi apartamento, y veo que estos muchachos (que luego se sabrá eran 3 menores y un mayor) vuelven a la misma unidad y roban más cosas, saliendo entonces sí a la carrera hacia la ruta 5 vieja, justo cuando llega un patrullero y captura a 3 de ellos.

Por mi parte, me ocupo de buscar a la vecina afectada, la acompaño a la Seccional 5ta. de La Paz. Allí yo reconozco a los ladrones a través de un vidrio espejado, la señora reconoce la ropa y calzado robados, y hacemos la denuncia correspondiente. Al otro día, concurrimos al juzgado de Las Piedras por este caso como “testigos y víctimas”. Nos hacen esperar en un pasillo, pasan dos horas, veo pasar frente a nosotros a los ladrones, y le reclamo a un actuario qué pasa con esto, y nos llevan a un cuarto aparte. Dos horas más después, sin que nadie fuera a hablar o preguntarnos nada, salgo al pasillo y me cruzo con la Juez, le pregunto por el caso y me informa que ya terminó. El que había escapado (otro menor) se entregó y cargó con la culpa, y a los otros 2 menores y el mayor de 18 años habían sido liberados hacía rato. Y nosotros más tiempo adentro del juzgado que los ladrones.

No dudo que haya otros casos parecidos del cual las personas de este país hayan sido actores de una situación similar.

Algo no está bien, algo falla, las leyes, las personas, los profesionales, el sistema.

Si lo que me van a responder es que no pueden llenar las cárceles y el INISA de delincuentes porque estos sobrepasan la capacidad locativa, les creo. Habrá que reclamarle al gobierno mayor presupuesto para tener lugares de confinamiento para los reclusos. Pero también les reclamo que no puede haber individuos con varios antecedentes delictivos (según informa la prensa) incluso personas que cometieron más de un asesinato, sueltos.