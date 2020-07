Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lamentablemente, no es un secreto para nadie que nuestra justicia penal no tiene buena sintonía para muchos de los ciudadanos de este país.



Para comprobarlo basta leer los comentarios que se formulan ante las noticias policíaco-judiciales que aparecen en los medios de prensa. Y no se trata de la tradicional y equivocada pregunta que muchos se hacían o se hacen de cómo un rapiñero procesado (o formalizado) hace un mes ya salió en libertad. No, eso nunca fue así y quienes preguntaban o preguntan evidentemente lo hacen desde una visión totalmente desconocedora de los procesos judiciales. Se trata de algo peor, en cambio, y en muchos casos con una base cierta.



Procesos tales como el de Amodio Pérez (a quien no conozco) no tan lejano en el tiempo, o la formalización de este anciano soldado (a quien tampoco conozco) por haber cumplido una orden directa de un superior ante un detenido que escapaba, hace 48 años, llaman poderosamente la atención no solo a los desconocedores de la temática procesal-penal, sino también a quienes tenemos formación y experiencia jurídica.



También llama la atención cómo se procesan rápidamente algunos casos y otros duermen el sueño de los justos. Así, por ejemplo, la citación a declarar al Gral. y hoy senador Manini Ríos poco antes de las elecciones por un acto supuestamente antijurídico pero nada flagrante. De igual forma la premura en averiguar una supuesta amenaza que habría recibido un ignoto ciudadano de apellido Cristino, según informa este diario el día sábado 20 en la pág. 6.



En cambio, ¿qué sabemos, verbigracia, del proceso penal incoado hace tiempo al Sr. Sendic en un hecho triste y lamentable que ocurrió por primera vez desde 1830? ¿Fue declarado culpable, absuelto, sobreseído? Es cierto que este proceso se rige por el anterior Código Procesal Penal, muy cuestionado por su falta de transparencia, y que los juzgados penales encargados de concluir esos procesos "viejos" se vieron muy atosigados de trabajo, todo hay que decirlo, pero si hubiese existido alguna decisión es de suponer que la prensa la hubiera recogido. Por supuesto, si estoy equivocado y hubiese ya una sentencia, pido desde este mismo momento las disculpas del caso, como corresponde.



Y sumemos que con el actual Código del Proceso Penal se puede formalizar a alguien e incluso disponer su prisión preventiva pudiéndose solicitar asimismo por parte de la Fiscalía un plazo de equis (X) cantidad de días para recabar toda la prueba necesaria en atención al principio de provisionalidad. Dejando de lado la circunstancia de que ello es dudosamente constitucional, no se puede negar que es rápido.



Por tanto ya no se trata de las inocentes preguntas que se nos hacían a los versados en Derecho en cuanto casamiento, cumpleaños o velorios a los que concurríamos en el sentido de que no era posible que "¡El vecino de al lado de mi casa mató a tres y ya está libre, y de eso no hace ni dos meses Dr.! ".



Se trata de algo mucho más profundo que, si bien creo conocer al menos parte de su origen u orígenes, al no tener evidencias claras lo guardo para mí y de paso no agravio ni ofendo en forma gratuita a nadie. Pero, al ciudadano común, al que corre detrás de su salario todos los días, con Covid 19 o sin él , no creo que le alcancen mis suposiciones, quiere algo más concreto. Lo quiere ya y tiene derecho a exigirlo.