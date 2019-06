Justicia, ¿igual para todos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con respecto al veredicto de la Justicia de los Sres. Lorenzo y Calloia no voy a abrir opinión. La Justicia ya se expidió, me llamo a silencio. Pero aún cuando esto dos señores, según mi humilde opinión, lo estaban haciendo bien en sus respectivos cargos, nada ni nadie los puede obligar a actuar contra sus convicciones y consciencia.



Lo que a mi me sorprende es que cuando esto pasó, salió el ex Presidente Mujica (quien era el presidente en aquel entonces) a aclarar que habían actuado según sus órdenes; y aquí viene mi pregunta: si estos señores actuaron mal “por obediencia debida”, ¿por qué al Sr. Mujica no se lo llama a declarar y por consecuencia también se le condena?



Sus declaraciones eran un desafío ya que siendo el Presidente utilizó su cargo para mandar a sus subalternos a actuar en contra de la ley y la moral.

También pasó lo mismo en el caso de Envidrio; los que actuaron son subalternos, no lo hicieron por mutus propio, sino obedeciendo órdenes.



¿No cabría una mirada hacia aquellos que ostentan el poder y por consecuencia son los responsables de lo que se hace?



¿Qué clase de impunidad los asiste?, ¿el cargo de Presidente o de ministro en otros casos?



Lo que ahora entiendo es que Mujica resolvió (cual Cristina K.) ponerse en una lista al senado para obtener fueros y no tener que someterse a ser juzgado.



¿Es así o me estoy equivocando? ¿El Sr. Mujica es intocable? ¿Cómo es que él puede darse el lujo de decir y mandar hacer lo que se le ocurre y nadie se le anima? ¿Es que acaso la Justicia no puede actuar de oficio? ¿Existen en mi país “hijos y entenados”?



Estaría muy agradecida si alguien me aclarara o me diera una explicación al respecto.