¿Dónde está la justicia?

@|Me pregunto, en qué estaban pensando en el poder ejecutivo, incluida la fiscalía, el poder judicial y el poder legislativo, cuando crearon el Nuevo Código de Proceso Penal.



Veo con asombro - rayano en la desesperanza - que dos abusadores y violadores de menores (uno de ellos a su propia hija) por aplicación del procedimiento de “juicio abreviado”, estos abominables seres son sancionados con dos años de prisión efectiva y algunos meses de prisión domiciliaria.



¿Qué se necesita para que la justicia y la sociedad actúen con la mayor de las sanciones?, ¿que aparte de violar, las maten?

No he visto a las asociaciones feministas manifestar en 18 de Julio por este verdadero atentado a la vida, máxime teniendo en cuenta que las menores eran niñas.



Verán que hago mención a los poderes públicos, escribiéndolos con minúscula, porque sus actuaciones fallidas no los hacen acreedores de utilizar las mayúsculas.