27 de Junio

@|El pasado lunes 27, se cumplieron 49 años del golpe de Estado que nuestro país debió soportar durante doce años; consecuencia directa de un grupo de desequilibrados que se creían los dueños de la verdad y no tuvieron ningún prejuicio en robar, secuestrar y asesinar a todos aquellos que no estaban de acuerdo con su accionar sanguinario.



Se decían admiradores de la revolución cubana que en la década del 60´ y 70´ apoyó con logística y armas a diversos grupos guerrilleros que surgieron en varios países latinoamericanos.



A pesar de que el Che Guevara en su visita a Montevideo en 1961, indicó que nuestro país era una democracia y se debía seguir ese camino para llegar al poder, estos terroristas siguieron adelante con su plan para desestabilizar un gobierno electo democráticamente.



Los seres humanos pueden cometer errores, lo que no se admite es que no tengan la humildad de reconocer que se equivocaron. No llegaron a ocupar el Parlamento porque creen en la democracia, sino porque por medio de las armas no lograron sus objetivos.



El Pit Cnt manteniendo el camino recurrente de la mentira, salió la semana pasada a reivindicar su accionar contra el golpe de Estado.



Parece que no recuerdan que en febrero de 1973, cuando las FFAA emitieron los Comunicados 4 y 7, ellos y sus compañeros del Partido Comunista apoyaron en forma total lo que ya se veía como un anticipo del golpe de Estado. Lean los titulares del diario El Popular del 11/2/1973, donde expresaban: “Pueblo y FFAA unidos”. Pretendían identificar a las FFAA uruguayas con el movimiento del General Alvarado, en Perú. Obviamente sus amigos del MLN habían sido derrotados y los que sobrevivieron a la batalla estaban encerrados. Consideraban que si lograban unirse a quienes tenían las armas, podían llegar al poder. Cometieron un error tremendo porque apoyaron un golpe de Estado y a pesar de que tanto ellos como los integrantes del MLN brindaron información a los mandos, estos hicieron su juego y los persiguieron sin ningún miramiento.



A pesar de los años transcurridos siguen aplicando la misma técnica: mentir en forma descarada para convencer a aquellos que no conocen la realidad.



Tenemos a Cosse que sale a criticar la decisión de Antel de abrir el mercado a quienes quieran ofrecer Internet. Argumenta que esto es un vaciamiento del organismo. El vaciamiento lo hizo ella cuando violó los Estatutos de Antel al construir un edificio para eventos que no está contemplado dentro de las competencias del ente. Informó que costaría cuarenta millones de dólares y costó el triple, además de contratar en forma directa a las empresas que lo construyeron. Lo que no dicen, además, es que durante años su gobierno no acató la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que consideraba ilegal que se prohibiera a otros ofrecer servicio de fibra óptica.



Antes de hablar debería limpiar la ciudad y mejorar el tránsito caótico de Montevideo.



Así como tenemos que seguir conviviendo con el Covid-19, tenemos que seguir soportando que siempre estén planificando cómo generar caos al actual gobierno. Si vivieran en el paraíso cubano y criticaran de la misma forma a Díaz Canel, serían condenados a veinte años de cárcel.



Les falta coraje para reconocer una izquierda fracasada.