27 de Junio

@|Marcelo Abdala es la misma persona que le canta loas al dictador Maduro.



¡Me pregunto qué tiene en la cabeza cuando dice que el actual gobierno tiene visos autoritarios! ¡Es, por lo menos, demencial!



El pasado lunes, los escuchaba hablando del golpe de estado de 1973. Fue una época oscura de nuestro país, que nadie discute. Pero la ciudadanía más joven que yo, no tiene porqué saber que los famosos Comunicados 4 y 7 del 9/2/73, que fueron la antesala del golpe, fueron apoyados por la CNT de entonces. Tampoco nadie lo puede negar, como tampoco pueden negar que el 10/2/73 el diario El Popular, órgano oficial del Partido Comunista, donde pertenece Abdala, Andrade y Castillo, entre otros, sacó una primera página apoyando los Comunicados. Y esa noche del 10, el F.A hizo un acto en 8 de Octubre donde habló el Gral. Seregni.



¡Vamos a entendernos, las cosas no son ni tan tan, ni muy muy!



¿Les parece autoritario un gobierno que escucha a todos y recibe a todo aquel que solicita entrevista? Incluso el propio Abdala va cuando quiere. Entonces, ¿a qué viene esa embestida.



En el asunto de Villa Española, la autoridad, es decir el Ministerio de Cultura, actuó ajustado a derecho.



Los entiendo; la legalidad no comulga con estos ciudadanos.