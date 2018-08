Juicios contra el Estado

@| Hoy nos enteramos, que por la impericia, o complicidad del gobierno, la empresa Aratirí le inició hace meses un juicio al estado uruguayo, o sea a nosotros, por 3.536 millones de dólares.



Yo ya desconfio tanto de este gobierno, que ...



El Estado lleva nueve años contando cuántos juicios tiene en su contra y aun no terminó la cuenta.



Hace 4 años, Mujica pidió conocer esa cifra y cuánto se exponía a pagar si se pierden, pasaron los años aún no se sabe.



El entonces presidente José Mujica se mostró preocupado por los juicios, que él nos metió y que hoy enfrenta el Estado (nosotros) y en un Consejo de Ministros ordenó a las oficinas jurídicas de los organismos públicos elaborar una lista detallada de las demandas que se tramitan ante la Justicia. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) creó hace nueve años una oficina para realizar esa tarea y aún no la ha finalizado.

También sería oportuno que el Gobierno publique los juicios, nacionales y municipales, pendientes que tiene, quienes los promovieron. Por que monto son, y quienes son los abogados querellantes, seguramente nos vamos a llevar muchas sorpresa... o quizá ya no nos sorprenda nada.